Handel erwartet "kleines Plus" am 4. Einkaufssamstag

Im vorweihnachtlichen Handel waren heuer zwei klare Trends erkennbar: Vor allem knapp vor Weihnachten werden Gutscheine noch beliebter, und das Geschäft verlagert sich zum Teil vom Wochenende auf andere Wochentage. Insgesamt rechnet der Handel für das heurige Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatzplus um die 1,5 Prozent, und auch der vierte Einkaufssamstag dürfte recht gut gelaufen sein.

"Ich denke, wird werden auch heute mit einem kleinen Plus aussteigen im Vergleich zum Vorjahr", sagte die Geschäftsführerin der WKÖ-Bundessparte Handel, Iris Thalbauer, am Samstagnachmittag zur APA. Am ersten Einkaufssamstag habe es ein kleines Plus von einem Prozent gegeben. "Der zweite Einkaufssamstag ist sensationell gut gelaufen. Das liegt hauptsächlich auch daran, dass der 8. Dezember voriges Jahr ein Samstag war - da haben einerseits nicht alle Geschäfte geöffnet, andererseits haben viele kürzere Öffnungszeiten, weil der 8. Dezember für den Handel der teuerste Tag ist. Darum hatten vor allem viele kleine Geschäfte voriges Jahr nicht geöffnet." Am dritten Samstag sei das Niveau etwa auf jenem des Vorjahres gewesen.