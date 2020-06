Handel erholt sich nicht von Lockdown -Weiter Umsatzeinbußen

Der Handel hat sich fast zwei Monate nach der Aufhebung der coronabedingten Geschäftsschließungen immer noch nicht stabilisiert. Auch im Juni verzeichneten die Betriebe im Schnitt Umsatzverluste von 25 Prozent sowie eine um mehr als ein Viertel niedrigere Kundenfrequenz im Vergleich zum Vorjahr, ergab eine Erhebung des Handelsverbandes. Besonders schlecht ist es um den Modehandel bestellt.

Seit 2. Mai dürfen in Österreich alle Geschäfte wieder offen haben. Am 15. Juni fiel auch die Maskenpflicht. Doch so richtig in Schwung kommt das Geschäft nicht. Fast alle Bekleidungs- und Schuhgeschäfte (96 Prozent) rechnen im Gesamtjahr mit Umsatzeinbußen, allein im Juni verzeichneten sie einen Umsatz- und Frequenzrückgang von je 40 Prozent. Jeder fünfte Betrieb musste bereits Mitarbeiter kündigen, mehr als ein Viertel wird in den kommenden 12 Monaten noch Stellen streichen. Mit Airfield, Colloseum, Dressmann, Haanl und Stefanel gab es heuer auch schon zahlreiche Pleiten im Modehandel.