Handel Auszeichnung XLOCK GmbH                           

Die Digitalisierung als Schlüssel für die Zukunft

Der Blick durchs Schlüsselloch mag zwar geheimnisvoll sein, zukunftsträchtig ist er aber nicht. Zumindest dann, wenn es nach den Vorstellungen von Thomas Vogler geht. „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, alle mechanischen Schlösser zu digitalisieren, damit man keine physischen Schlüssel mehr braucht.“ Gesagt, getan! Denn mit der selbstentwickelten XLOCK-App, dem XLOCK-Manager und dem eigenen XLOCK-Cloudsystem gehört das händische Auf- und Zusperren der Vergangenheit an. Vielmehr geschieht dies über eine hochverschlüsselte App per Bluetooth.

Familiär und international

„Mit der App können Benutzer ihre Türen ver- und entriegeln, RFID Transponder, Fingerprints und Pin-Codes eingelernt und Zugangsberechtigungen verwaltet werden“, erklärt der Entwickler die Vorteile des Systems. Zudem können die XLOCK-Schlösser auch mit anderen intelligenten Systemen kombiniert werden, sodass ein vollständiges System geschaffen wird. Trotz aller smarten Technologie darf und soll es bei der XLOCK GmbH von Thomas Vogler auch entsprechend „menscheln“. Die traditionelle und ­familiäre Unternehmenskultur wurde bei der international agierenden Firma jedenfalls bewahrt. Schließlich sind es die engagierten Entwickler, Techniker und Kundendienstmitarbeiter, die den Erfolg des schnell wachsenden Unternehmens ausmachen. „Wir sind stolz auf unsere Wurzeln in Vorarlberg, aber trotzdem offen für die Welt“, erklärt der Geschäftsführer, dessen Stieftochter Lisa in Kopenhagen ihre große Liebe kennengelernt hat. Mit ein Grund, warum vor zwei Jahren die Firma „XLOCK Scandinavia ApS“ gegründet wurde. Dieses Jahr konnten mehrere Tausend digitale Schlösser, die über Smartphones gesteuert werden, zu den größten Möbelherstellern Schwedens geliefert werden.

Erfahrung in den 1990er-Jahren

Bereits früh beschäftigte sich das in dritter Generation geführte Unternehmen mit der Digitalisierung. So wurde 1992 das erste LEGIC RFID-Projekt in Vorarlberg umgesetzt. Die Erfahrung aus den 1990er-Jahren war die Basis für die eigenen Hard- und Softwareentwicklungen.