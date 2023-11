Handballer und Politiker spielen für einen guten Zweck

VN-Aktion "Ma hilft" und das Schulheim Mäder werden im Rahmen des 24-Stunden Handballevent in Feldkirch unterstützt.

FELDKIRCH. Bereits mehr als zwei Jahrzehnte veranstaltet der größte, ehrenamtliche Handballverein Österreichs, der HC Sparkasse BW Feldkirch das schon zur Tradition gewordene 24-Stunden Handball-Benefizevent. Organisationschef Thomas Erlacher und seine vielen freiwilligen Helfer sorgen schon im Vorfeld der Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm für beste Unterhaltung abseits der Spielfläche und im Foyer der Reichenfeldhalle. „Wir wollen unser Vereinsphilosophie treu bleiben und den Erlös karikativen Zwecken schenken“, so Thomas Erlacher. Bei der 23. Auflage dieses Charity-Event in Feldkirch werden die Aktion der Vorarlberger Nachrichten „Ma hilft“ und behinderte Menschen vom Schulheim Mäder mit einer Spende wie schon in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt. Mehr als 50.000 Euro an Spendengelder hat der HC BW Feldkirch diversen Institutionen schon zur Verfügung gestellt. Mit der Lehrlingschallenge wird am Freitag um 14 Uhr das Event eingeläutet. Lehrlinge aus verschiedensten Groß- und Kleinfirmen in Vorarlberg spielen Handball gegeneinander. Das Highlight wird der Auftritt auf dem Spielfeld der Reichenfeldhalle von behinderten Kindern und Jugendlichen vom Schulheim Mäder zusammen mit vielen Politikern aus der Sportstadt Feldkirch sowie mehreren Spielerinnen vom Handball-Bundesligaklub Feldkirch. Den Abschluss am Samstag bildet der Familientag mit Kindern und Jugendlichen vom Veranstalter HC BW Feldkirch. Die Live-Band „mir drei“ sowie ein DJ werden sich um eine spezielle Atmosphäre, Spaß und eine gute Stimmung kümmern.VN-TK