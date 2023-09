Handball Schnuppertraining in Feldkirch.

Gratis-Einheit für Jugendliche in der Reichenfeldhalle.

FELDKIRCH. Am kommenden Samstag, 23. September hat die Jugend die Möglichkeit, den attraktiven Handball-Sport ungezwungen durch verschiedene Übungen besser kennenzulernen. Eingeladen sind alle Interessierte (unabhängig vom Alter und Geschlecht etc.) – einfach um 17 Uhr in die Feldkircher Reichenfeldhalle kommen und mitmachen. Es gibt diverse Übungen, wo du den Umgang mit einem Handball testen kannst – zum Beispiel wie schnell du werfen kannst, wie es sich anfühlt durch einen Slalom-Parcour zu dribbeln, etc.