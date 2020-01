Handball-EM gibt ihre Drei-Nationen-Premiere mit Österreich

Größer, schöner, besser - das inoffizielle Motto der am Donnerstag beginnenden 14. Handball-EM der Männer liegt auf der Hand: Erstmals sind 24 Nationen vertreten, auch ein Veranstaltertrio mit Österreich, Norwegen und Schweden ist Premiere. Wenig Neues gibt's hingegen beim engsten Favoritenkreis, dem Weltmeister Dänemark, Frankreich, Co-Gastgeber Norwegen und Titelverteidiger Spanien angehören.

Wenn am 26. Jänner das Finale von Stockholm Geschichte ist, wird es wohl einer der üblichen Verdächtigen sein, der die Trophäe in die Höhe stemmt - und nie zuvor werden ihm dabei so viele in der Halle zugejubelt haben. Die 22.000 Zuschauer fassende Tele2 Arena, mit ihrem verschließbaren Dach eigentlich Heimstätte der beiden Fußballclubs Djurgardens IF und Hammarby IF, macht es möglich.