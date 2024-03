Hämmerle triumphiert erneut im Montafon

Alessandro Hämmerle hat zum bereits vierten Mal seinen Heimweltcup im Montafon gewonnen. Der Olympiasieger aus Vorarlberg nahm am WM-Ort von 2027 am Samstag auch seinen Landsmann Julian Lüftner (3.) mit aufs Podest. Der Franzose Leo Le Ble Jaques eroberte im Fotofinish Platz zwei.

Hämmerle sprach von einem "Megadruck" im Vorfeld, nachdem die vergangenen Rennen nicht nach Wunsch verlaufen waren. "Man kommt da her, will natürlich abliefern und wenn das Rennen so ausgeht, ist es natürlich wunderbar", erklärte Hämmerle nach seinem zweiten Saisonsieg und vierten Podestplatz. Lüftner schaffte das Stockerl-Comeback nach mehr als zwei Jahren Pause.