Hammerer will ÖVP und Opposition überzeugen

Eva Hammerer, Landessprecherin Die Grünen, war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Verhandlungen zur Schärfung von Untersuchungsausschuss-Rechten in Vorarlberg waren Donnerstagabend gescheitert. "Alle Parteien haben mehr als ein halbes Jahr extrem konstruktiv an diesen Untersuchungsrechten gearbeitet", lässt sich die grüne Landeschefin Eva Hammerer bei Vorarlberg Live ihre Enttäuschung anmerken. Sie möchte nun alle Parteien wieder an einen Tisch bringen und eine Lösung finden.

13 Punkte wurden behandelt, bei zwölf wichtigen Punkten gebe es einen Konsens unter allen Parteien. Der strittige Punkt betrifft die übergeordnete Schlichtungsinstanz. Da gab es zwei Varianten, beide hätten laut Hammerer "Vor- und Nachteile". Das eine ist das Landesverwaltungsgericht, die andere ist der Landesrechnungshof und Landesvolksanwalt. Letztere Variante wird von der ÖVP bevorzugt, die Opposition lehnt sie ab. "Die ÖVP hat sich also nicht quergelegt, das will ich betonen", sagt Hammerer.

Vorbild in ganz Österreich

Das Paket wäre vorbildlich in ganz Österreich gewesen, ist die Grüne überzeugt. Sie bringt einen Vergleich: "Wir sind gemeinsam zum Haus gegangen, jetzt können wir uns nicht einigen, ob wir links oder rechts herum gehen. Daher gehen wir wieder nach Hause. Das kann es nicht sein." Hammerer appelliert daher, dass sich alle Parteien wieder an einen Tisch setzen und erneut versuchen, zu einer Einigung zu gelangen: "Es wäre unglaublich schade um dieses wichtige Recht."

ÖVP und Grüne hätten gemeinsam die notwendige Zweidrittelmehrheit, um das Gesetz dennoch - gegen den Willen der Opposition - zu beschließen. Es gebe intensive Gespräche, betont die Grüne. Hammerer ergänzt, dass sie die von der ÖVP-präferierte Variante mit den Landesrechnungshof und Landesvolksanwalt drei große Vorteile hätte: Rechtssicherheit, Akteneinschaurecht und er könnte aufgestockt werden. "Ich habe die ÖVP schon zu sehr viel mit Argumenten überzeugen können", so Hammerer. Aber auch in Richtung Opposition möchte Hammerer noch Überzeugungsarbeit leisten.

Scharfe Kritik kam am Freitag von der SPÖ-Vorsitzenden Gabi Sprickler-Falschlunger: "Die Vorarlberger Grünen hat jeglicher Mut verlassen. In der Selbstdarstellung als Partei für Aufklärung und Transparenz werden sie zunehmend unglaubwürdiger." Wenn nicht gesichert ist, dass relevante Akten an den Untersuchungsausschuss geliefert werden müssen, verkommt der U-Ausschuss zu einer Diskussionsrunde, so die Sozialdemokratin.