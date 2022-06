Hamilton-Initiative schüttet Geld für mehr Diversität aus

Die Ignite-Partnerschaft von Lewis Hamilton verteilt die ersten Förderungen für mehr Diversität im Motorsport. Die Initiative war im Juli 2021 als gemeinsame Plattform des Formel-1-Rekordweltmeisters und des Mercedes-Rennstalls ins Leben gerufen worden, um Vielfalt und Inklusion zu fördern. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag werden der Dachverband Motorsport UK und die Royal Academy of Engineering mehr als eine halbe Million Pfund (578.000 Euro) erhalten.

Die Royal Academy of Engineering wird die in den Studienjahren 2023/24 und 2024/25 ein Motorsport-Stipendienprogramm für mindestens zehn schwarze Studentinnen und Studenten einrichten. "Diese beiden Förderungen zeigen die große Bandbreite an Möglichkeiten, die einen bedeutenden Beitrag zum Gesamtziel der Partnerschaft leisten können", teilte Mercedes-Teamchef und -Miteigentümer Toto Wolff mit.