Hamas: Palästinenser beim Warten auf Hilfsgüter erschossen

Im Gazastreifen sind laut dem von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium mindestens 20 auf Hilfsgüter wartende Menschen durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. 155 weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Stadt Gaza verletzt worden, erklärte das Ministerium in der Nacht auf Freitag. Die Soldaten hätten auf Menschen gezielt, die sich um einen Kreisverkehr versammelt hätten, um auf Hilfslieferungen zu warten.

Die vom Gesundheitsministerium genannte Opferzahl hat sich im Lauf des Tages nach und nach erhöht. "Es gab direkte Schüsse der Besatzungstruppen auf Menschen, die sich am Kreisverkehr Kuwait versammelten, um auf die Ankunft von Lastwagen mit Lebensmitteln zu warten", sagte der Leiter der Notaufnahme des Al-Schifa-Krankenhauses, Mohammed Ghurab, der Nachrichtenagentur AFP. Die israelische Armee äußerte sich auf AFP-Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

Ende Februar kamen nach Hamas-Angaben im Gazastreifen mehr als hundert Palästinenser ums Leben, als israelische Soldaten bei der Ankunft von Lastwagen mit Hilfsgütern das Feuer eröffneten. Die israelische Armee räumte in der Folge eine "begrenzte" Zahl von Schüssen durch israelische Soldaten ein, die sich "bedroht" gefühlt hätten. Demnach hatten tausende Bewohner sich um die Lastwagen gedrängt, in dem Gedränge seien dutzende Menschen verletzt und getötet worden, einige seien von Lkw überfahren worden.

Nach mehr als fünf Monaten Krieg zwischen Israel und der Hamas ist die humanitäre Lage im Gazastreifen katastrophal. Nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms (WFP) befinden sich die dort lebenden 2,4 Millionen Palästinenser am Rande einer Hungersnot. Mehrere Staaten werfen inzwischen Hilfsgüter aus der Luft ab, um den Menschen im Gazastreifen zu helfen.

Seit Wochen laufen bereits Vermittlungsbemühungen für eine neue Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, um mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen zu können und Geiseln in Gewalt der Islamisten freizubekommen. Aus Hamas-Kreisen verlautete am späten Donnerstagabend, die Organisation habe den als Vermittlern auftretenden Staaten Katar und Ägypten eine neue Verhandlungsposition übermittelt. Diese würden die ebenfalls vermittelnden USA darüber unterrichten.