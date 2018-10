Halloween Spirit in der kleinen Ojad Farm

Ein bunter Nachmittag mit Tieren, Kürbissen und Kräutern.

Dornbirn. Was die Offene Jugendarbeit Dornbirn, zumindest vorübergehend, mit der Alpinale verbindet, wurde erst im Laufe des Nachmittags bekannt. „Wenn auch der Fuchs unsere Enten geholt hat“, wie Thomas Kaiser, Dipl. Jugendarbeiter, eingangs erzählte, „haben wir in der kleinen Ojad Farm noch eine größere Anzahl Kaninchen und Meerschweinchen in den selbst gefertigten Ställen und Gehegen“. Ein paar Hühner laufen draußen frei herum und stochern mit ihren Schnäbeln nach Futter. „Unter den jungen Minischweinen ist eines sogar ein Fernsehstar“, freut sich der Stallbetreiber, alias Tömmy. Tatkräftige Unterstützung von Tierliebhabern unter den Jugendlichen der OJAD kann er sehr gut brauchen. Und manche von ihnen tun sich in einer schwierigen Entwicklungsphase zuweilen leichter, die Nähe von kuscheligen Tieren zuzulassen, als jene von Menschen, weiß er.