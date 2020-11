Halloween: "Killerclowns" waren in Feldkirch mit Kettensägen unterwegs

In sozialen Medien berichten Vorarlberger über "Killerclowns", die an Halloween mit echten Kettensägen unterwegs waren. Das sagt die Polizei dazu.

Seit Jahren sorgen sogenannte "Killerclowns" an Halloween für Angst und Schrecken. Dabei handelt es sich um Menschen, die in ein Clownskostüm schlüpfen, eine Maske tragen oder ihr Gesicht gruselig schminken und dann Passanten erschrecken. In sozialen Medien berichteten Vorarlberger am Wochenende über Sichtungen solcher Clowns. So sollen sie etwa in Gisingen an Halloween ihr Unwesen getrieben haben - angeblich auch mit echten Kettensägen. Die Betroffenen zeigen sich schockiert.