Halloween als Umsatzbringer für Österreichs Wirtschaft

Halloween erfreut sich in Österreich zunehmender Beliebtheit und lässt auch den Handel jubeln. Im Schnitt liegen die Ausgaben pro Halloween-Fan bei 25 Euro, wie eine repräsentative Telefonumfrage der MAKAM Research GmbH ergab. In Haushalten mit Kindern ist das Gruselfest mit knapp 32 Euro noch kostspieliger. Österreichweit werden insgesamt mehr als 49 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

Am häufigsten wird dabei für Süßigkeiten und Halloween-Kostüme Geld ausgegeben: Als Verkaufsschlager gelten in erster Linie Süßigkeiten, für die 82 Prozent der insgesamt 940 im Oktober befragten Personen (ab 15 Jahren) Geld ausgeben wollen. Ein Drittel will für Verkleidungen in die Tasche greifen, besonders Kinder, Schüler und Studenten haben Spaß am Grusel-Look. In Haushalten ohne Kinder werden durchschnittlich 20 Euro ausgegeben.