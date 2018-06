„Hallo Nachbar“ als besonderer Ortstreff

Spaß und Unterhaltung standen beim Langenegger Dorftreff im Vordergrund.

Langenegg. Alle zwei Jahre trifft sich die Langengger Dorfbevölkerung unter dem Motto „Hallo Nachbar“ jeweils in einem anderen Ortsteil zu einem Dorftreffen. Dieses Jahr lud die Parzelle Hub ein. „Unser Treffen lebt von Begegnung und Austausch zwischen Jung und Alt, Alteingesessenen und Zugezogenen. Das macht ein lebendiges Dorf aus“, so Dr. Gebhard Bechter vom Lebenswert-Leben-Team, das für die Organisation verantwortlich zeichnete.

Anne Kathrin Schneider wurde für ihren Einsatz in der Flüchtlingsarbeit zur „Langeneggerin des Jahres” gekürt. Gebi Nußbaumer mit Gattin Birgit wurden für den Erhalt des Cafè „Stopp” mit dem Titel „Langenegger des Jahres“ ausgezeichnet. Die symbolträchtigen Preise wurden von der Lebenshilfe gefertigt. Das nächste „Hallo Nachbar“- Fest findet in zwei Jahren in der Parzelle Englen statt. MO