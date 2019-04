Hallo Freunde – Musikantentreff beim Möcklebur

Nach 421 Musikantentreffen im Dornbirner Schwanen, haben die fröhlichen Musikanten eine neue Location.

Das Möcklebur-Team hatte alle Hände voll zu tun, als sich am Donnerstagabend Musikanten, deren Familien und Fans am Hof einfanden. Der Gastraum war voll besetzt, alle ehemaligen Schwanengäste waren gekommen. Auch Helga Fessler traute ihren Augen kaum, sichtlich gerührt hieß sie die Gäste nach alter Manier willkommen: „Hallo Freunde, es ist schön euch nun wieder jeden zweiten Donnerstag im Monat begrüßen zu dürfen!“ Besonders freuten sich die „alten Hasen“, dass auch zwei junge Musikanten den Weg zum Möcklebur gefunden hatten: Marcel aus Dornbirn und Sebastian aus Hohenems begeisterten das Publikum mit Klängen am Akkordeon. Nicht nur von der Lokalität her bietet der Möcklehof beste Voraussetzungen für die musikalischen Treffen, auch für seine kulinarischen Highlights ist der Hof bestens bekannt. Man genoss mit allen Sinnen und weit erklang die Musik vom Möcklehof: „Der alte Jäger vom Silbertannental.“