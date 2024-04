Halle bei Fleisch- und Schinkenproduzent in NÖ in Brand

In Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist am Dienstagnachmittag eine Halle eines Fleisch-, Wurst- und Schinkenproduzenten in Brand geraten. 19 Feuerwehren mit etwa 200 Helfern rückten aus, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando auf Anfrage mit. Auch Drehleitern aus Stockerau und Tulln waren aufgeboten. Die Flammen wurden noch in den Nachmittagsstunden unter Kontrolle gebracht.

Gebrannt hatte es im Inneren der Fleischverarbeitungshalle, sagte der Feuerwehrsprecher. Teile der Decke seien eingestürzt. Die Rauchentwicklung sei zunächst stark gewesen. Atemschutztrupps standen bei der Bekämpfung der Flammen im Einsatz. Es herrschte Alarmstufe B4. Verletzte gebe es nicht, so Stebal. Für das Aufspüren von Glutnestern fanden Wärmebildkameras ihre Verwendung.