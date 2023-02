Halbzeit für Vorarlbergs Schüler - Semesterferien starten

Für die Schüler endet heute das Schulsemester und die Semesterferien stehen vor der Tür.

Am Freitag erhalten Vorarlbergs Schüler ihre Schulnachricht. Bei der Schulnachricht, die die Schüler am Ende des 1. Semesters erhalten, handelt es sich um kein Zeugnis, sondern um einen Leistungsnachweis.

Mit erhöhtem Verkehr zu rechnen

„Es ist gutes Wetter angekündigt und die Schneelage ausgezeichnet. Wir erwarten Verzögerungen in den Skigebieten auf Grund des Urlauberschichtwechsels“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Der Ferienbeginn in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg), sowie in weiten Teilen Tschechiens, als auch das Ferienende in Wien und Niederösterreich wird sich im Verkehrsgeschehen niederschlagen. Auf der Rheintalautobahn ist mit erhöhtem Verkehr zu rechnen.