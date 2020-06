Halbleiterproduzent Infineon verlängert Kurzarbeit

Bis September steht bei vielen Infineon-Mitarbeitern Kurzarbeit an

Bis September steht bei vielen Infineon-Mitarbeitern Kurzarbeit an

Der Halbleiterproduzent Infineon verlängert am Standort Villach die Kurzarbeit in der Produktion. Betroffen seien Mitarbeiter inklusive Leiharbeitnehmer, bestätigte das Unternehmen einen Bericht der "Kleinen Zeitung" (Samstagsausgabe) gegenüber der APA. Laut Infineon handelt es sich um 1.000 Arbeitnehmer, also zwei Drittel der Kurzarbeiter.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde am Villacher Standort des Industriebetriebes seit Mai bei rund 1.500 Mitarbeitern die Arbeitszeit auf 80 bzw. 85 Prozent reduziert. Für etwa 1.000 Beschäftigte wird das auch über den 30. Juni hinaus beibehalten.

Laut einer Unternehmenssprecherin erhalten sie bei einer Beschäftigung im Ausmaß von rund 80 Prozent ein Nettomonatsentgelt in der Höhe von 90 Prozent ihres Nettoeinkommens. Da sich eine rasche Erholung auf den Zielmärkten nicht abzeichne, habe man sich aufgrund der verminderten Auslastung der Produktion entschlossen, die Kurzarbeit bis September für einen Teil der Belegschaft zu verlängern.

In Villach beschäftigt Infineon rund 3.800 Mitarbeiter. In ganz Österreich arbeiteten bei Infineon Austria zum Ende des Geschäftsjahrs 2019 rund 4.600 Menschen mit Standorten in Graz, Linz, Klagenfurt und Wien.