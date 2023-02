Haie aus Bayern waren vor 150 Mio. Jahren hoch entwickelt

Wo heute die Bayern wohnen, lebten in der Dinosaurierzeit (Jura) neben Archaeopteryx-Urvögeln auch Haie in Lagunen von Koralleninseln, erklärte Patrick Jambura vom Department für Paläontologie der Universität Wien der APA. Entgegen bisheriger Annahmen waren diese eineinhalb Meter langen, flachen "Jurassic Sharks" (Jurahaie) nicht primitive Vorfahren heutiger Knorpelfische, sondern hoch entwickelte Haie, berichtet er. Die Studie wurde im Fachmagazin "Diversity" veröffentlicht.

"Knorpelfische wie Haie und Rochen sind evolutionär eine sehr alte Tiergruppe, die bereits vor den Dinosauriern vor über 400 Millionen Jahren auf der Erde lebte", so der Forscher in einer Aussendung der Uni Wien. Es gibt mehr als 500 Hai- und gut 600 Rochen-Arten. Diese Fische haben alle fünf bisherigen Massenaussterben der Erdgeschichte ganz gut überstanden. Man findet weltweit reichlich Fossilien von ihnen. Allerdings bleiben meistens nur ihre Zähne erhalten, während das knorpelige Skelett so wie der restliche Körper verwest ist.