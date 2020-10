Hahnenkammrennen planen ohne Zuschauer - Schröcksnadel hofft

Die Organisatoren der 81. Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren vom 22. bis 24. Jänner 2021 planen wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer. Michael Huber, der Präsident des Kitzbüheler Skiclubs, sagte zum ORF, dass die Konzentration der Durchführung des sportlichen Programms (Abfahrt, Super-G und Slalom) gelte. Das Budget werde um ein Drittel gekürzt, es werde kein VIP-Zelt, keine öffentliche Startnummernauslosung, Siegerehrungen oder andere Partys geben.

Man müsse abwägen, welches Risiko man bereit sei, einzugehen, erklärte Huber. "Wir bewegen uns in einem völlig luftleeren Raum, was das finanzielle Risiko betrifft", sagte er. Man könne, was die Witterung betreffe, ein Rennen versichern, aber nicht gegen eine Pandemie. "Wir müssen, was die Kosten und die Einnahmen betrifft, abwägen, in welches Risiko gehen wir. Es könnte ja die Ampel eine Woche vor dem Hahnenkamm auf Rot schalten, und dann stehen wir da und bekommen keinen Cent. Und haben das ganze Risikokapital investiert."