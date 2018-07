Hahn lehnt Kurz-Idee von Verkleinerung der Kommission ab

EU-Kommissar Johannes Hahn kann den Vorschlägen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP), aus Einsparungsgründen die EU-Kommission von derzeit 28 auf etwa 18 Kommissare zu verkleinern, nichts abgewinnen. "Ich glaube, dass für diese 28 genug Arbeit vorhanden ist", erklärte Hahn am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Die Zahl entspreche "den Gegebenheiten und Anforderungen".

Afrika sei aber gerade beim Migrationsthema die Herausforderung, der sich Europa in den kommenden Jahren stellen werde müssen. Aktuell gebe es keine “materielle Krise” wie beim Flüchtlings- und Migrantenansturm im Jahr 2015, es handle sich also um ein “politisches Thema”. Am afrikanischen Kontinent würden nämlich durch die Bevölkerungsentwicklung und institutionelle Krisen Probleme erwachsen, denen sich Europa “mittel- und langfristig” stellen müsse. Daher sei es wichtig, gut vorbereitet zu sein, “damit sich so etwas wie 2015 nicht wiederholt”. Aktuell sei es etwa bedeutsam, Libyen zu stabilisieren. Dort gebe es etwa bis zu einer Million Binnenflüchtlinge.