Haftstrafen für zwei Männer in Klagenfurt wegen Schlepperei

Zwei Männer aus Bosnien-Herzegowina (37 und 38 Jahre alt) sind am Freitag am Landesgericht Klagenfurt wegen Schlepperei rechtskräftig zu Freiheitsstrafen von einem Jahr beziehungsweise neun Monaten, davon sechs Monaten bedingt, verurteilt worden. Sie haben im Oktober drei Iraker illegal von Bosnien über Slowenien nach Österreich gebracht und pro Person dafür 1.300 Euro kassiert.

Es stehe keine Schlepperorganisation dahinter, sagten die beiden Angeklagten vor Richter Manfred Herrnhofer aus, sie seien von den Irakern in Bosnien-Herzegowina direkt angesprochen worden. Der 37-Jährige gab an, sie hätten zuerst die Absicht gehabt, den drei Männern nur das Geld abzunehmen, doch die drei wollten erst in Österreich zahlen. Man einigte sich auf 1.300 Euro. Mit dem Geld habe er seine Rechnungen zahlen wollen.