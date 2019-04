Haftstrafen für Einbruchsserie in Oberösterreich

Zwei Mitglieder einer südamerikanischen Einbrecherbande haben am Dienstag im Landesgericht Linz rechtskräftig Zusatzstrafen von zwei Jahren und sechs Monaten bzw. zwei Jahren und zehn Monaten ausgefasst. Sie wurden wegen teils versuchten, teils vollendeten gewerbsmäßigen schweren Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung sowie wegen Urkundenunterdrückung verurteilt.

Die Anklage legte dem 29-jährigen Venezolaner 15 Einbrüche und Einbruchsversuche in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Wien im zweiten Halbjahr 2017 zur Last. Ihm ordnet sie einen Gesamtschaden von 292.000 Euro zu. Der 42-jährige Kolumbianer soll nur bei zwölf Delikten dabei gewesen sein, die Staatsanwaltschaft beziffert den Schaden, der ihm angelastet wird, mit 165.000 Euro. Beide sind in Europa unter diversen Identitäten aufgetreten und auch mehrfach verurteilt worden.