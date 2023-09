Haftstrafe gegen thailändischen Ex-Regierungschef reduziert

Der thailändische König Maha Vajiralongkorn hat die achtjährige Haftstrafe gegen den umstrittenen Ex-Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra einen Tag nach einem Gnadengesuch des 74-Jährigen auf ein Jahr reduziert. Thaksin habe als Regierungschef Gutes für das Land und das Volk geleistet und sei der Monarchie gegenüber loyal, hieß es am Freitag im königlichen Amtsblatt zur Erklärung.

Thaksin war in der vergangenen Woche nach Thailand zurückgekehrt, nachdem er 15 Jahre im Exil verbracht hatte, um einer Haftstrafe wegen Machtmissbrauchs und Interessenskonflikten während seiner Regierungszeit zu entgehen. Der Milliardär kam in einem Privatjet an und wurde zur Verbüßung seiner Haftstrafe ins Gefängnis gebracht. In der ersten Nacht wurde er wegen Schmerzen in der Brust und hohem Blutdruck in ein Polizeikrankenhaus verlegt. Am Donnerstag reichte er dann ein Gesuch um königliche Begnadigung ein. Das Militär hatte Thaksin 2006 unter dem Vorwurf der Korruption und Illoyalität gegenüber der Monarchie gestürzt. Er hat die Vorwürfe stets bestritten.