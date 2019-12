Haftstrafe für Kärntnerin wegen staatsfeindlicher Verbindung

Eine 67-jährige Pensionistin ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt von einem Geschworenensenat wegen staatsfeindlicher Verbindung, versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch und versuchter Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Sie hatte sich schuldig bekannt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Angeklagte hat Drohschreiben an Verwaltungsorgane, Richter und sogar an den Justizminister geschickt. Darin wurde die Einstellung von Verfahren gefordert, andernfalls wurde mit Klagen, zum Teil in Milliardenhöhe, gedroht. Die Angeklagte war Mitglied des als staatenfeindlich eingestuften "Staatenbundes Österreich" und des "Global Common Law Court", der die österreichische Gerichtsbarkeit negiert.