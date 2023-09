Haft für US-Mutter wegen Hilfe für Tochter bei Abtreibung

Im US-Bundesstaat Nebraska ist eine Mutter zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem sie ihrer Tochter bei einer Abtreibung geholfen hatte. Wie die "New York Times" am Wochenende unter Verweis auf die Staatsanwälte berichtete, hatte die 42-Jährige Abtreibungsmedikamente im Internet bestellt und ihrer damals 17-jährigen Tochter gegeben, die sich in der Endphase ihrer Schwangerschaft befand.

Im Anschluss hätten Mutter und Tochter die sterblichen Überreste des Fötus vergraben, hieß es. Dem Bericht der "New York Times" zufolge lehnte das Gericht einen Antrag der 42-Jährigen auf eine Bewährungsstrafe ab. Sie habe die Überreste des Fötus "wie Abfall von gestern" behandelt, lautete demnach die Begründung. Im Juli war die Tochter bereits zu einer 90-tägigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Die Ermittlungen gegen Mutter und Tochter begannen, noch bevor der Oberste Gerichtshof im Juni 2022 das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hatte. Dennoch schürte der Fall Ängste davor, in welchen Maß Frauen und Unterstützer bei Abtreibungen belangt werden könnten.