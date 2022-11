Haft für Klimaaktivisten nach Klebung an Van Gogh-Gemälde

Zwei Klimaaktivisten, die sich aus Protest gegen die Ölförderung an einem Bild des Malers Vincent van Gogh festgeklebt hatten, sind von einem Londoner Gericht schuldig gesprochen worden. Der 22-jährige Louis McKechnie muss wegen Sachbeschädigung für drei Wochen ins Gefängnis, er hat mehrere Vorstrafen. Emily Brocklebank wurde am Dienstag ebenfalls zu 21 Tagen Haft verurteilt, die Strafe wurde für sechs Monate zur Bewährung ausgesetzt.

Die Aktivisten der Organisation Just Stop Oil hatten sich am 30. Juni am Rahmen des Gemäldes "Blühende Pfirsichbäume" (1889) in der Londoner Courtauld Gallery festgeklebt. Dabei soll ein Schaden von knapp 2.000 Pfund (2.300 Euro) entstanden sein. Die Vorwürfe gegen einen 21-jährigen Aktivisten, der Sicherheitskräfte abgelenkt haben soll, wurden fallengelassen. Er erhielt aber eine Geldstrafe, weil er nicht vor Gericht erschien.

Als Initialzündung für die Kunst-Attacken gilt eine Aktion von Just Stop Oil in der Londoner National Gallery, wo zwei junge Frauen Tomatensuppe in Richtung des berühmten Werks "Sonnenblumen" von van Gogh geworfen worden. Vor Gericht plädierten sie auf nicht schuldig, am 13. Dezember soll der Prozess wegen Sachbeschädigung in der britischen Hauptstadt beginnen. In Den Haag gab es bereits einen Richterspruch: Drei Männer wurden wegen einer Attacke auf das Johannes-Vermeer-Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" zu zwei Monaten Haft - davon einer auf Bewährung - verurteilt.