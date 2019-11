Häusle: Die "Baggerboys" wussten es schon immer

Der Müllskandal beschäftigt Vorarlberg seit Jahren. Nun hat die Häusle-Causa - zumindest in erster Instanz - ihr Ende gefunden. Das Ergebnis: Sieben Freisprüche. Für die "Baggerboys" nicht überraschend. Sie hatten schon vor drei Jahren gesungen: "die Bagger sind des gsi."

Bagger unter "häuslichen Arrest"

Im Liedtext heißt es: "Die Bagger muoss ma strofo, und do wär as gwiss das Bescht, ma stellt die geälo Bagger unter "Häuslichen" Arrest." Ihre Urteilsverkündung: "Am Landesgericht Feldkirch wurden gestern 14 gelbe Bagger zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten verurteilt."