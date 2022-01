Häufigste Covid-Symptome von Omikron zu Delta unverändert

Die häufigsten Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben sich Daten aus Großbritannien zufolge von der Delta- zur mittlerweile grassierenden Omikron-Variante nicht verändert.

Die Top-Fünf-Krankheitsbilder sind nach wie vor eine rinnende Nase, gefolgt von Kopfschmerzen, Müdigkeit, Niesen und einer Halsentzündung. Das zeigt die ZOE Covid Study, in der Wissenschafter von Infizierten via App gemeldetet Symptome auswerten.

Weniger Berichte über Geschmacksverlust

Berichte über Geruchs- und Geschmacksverlust nahmen demnach deutlich ab. "Interessanter Weise haben wir beobachtet, dass Geruchs- und Geschmacksverlust viel seltener auftrat," berichteten die Forscher auf ihrer am Freitag aktualisierten Internetseite. "Dies lag früher im Jahr 2021 in den Top-Ten der häufigsten Symptome und rangiert nun auf Platz 17, mit nur mehr einem von fünf Betroffenen."

Kopfschmerzen und Müdigkeit

"Kein klarer Unterschied"

Für den Vergleich zwischen Delta und Omikron wurden die Meldungen via App von Infizierten in Großbritannien im Dezember, als Omikron im Land dominant wurde, mit Daten von Anfang Oktober verglichen, als Delta die vorherrschende Variante war. Außerdem sind die Ergebnisse durch die Analyse von Daten einiger weniger weiterer Covid-19-Kranker bestätigt, deren PCR-Tests vermutete oder nachgewiesene Omikron-Infektionen ergaben.

Weniger Krankenhauseinweisungen

Auch wenn die Neuinfektionen durch Omikron zunehmen, scheine der Anteil der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle in den meisten Ländern, in denen die Mutation nachgewiesen wurde, zu sinken. "Dasselbe gilt für unsere Analyse in London, obwohl es oft eine Verzögerung zwischen der Erkrankung mit Covid und Komplikationen sowie einem Krankenhausaufenthalt gibt, sodass sich dies in den kommenden Wochen ändern könnte", warnten die Forscher. Einige Länder hätten zudem durchaus einen Anstieg in ihren Spitälern verzeichnet. Jede Region sei mit ihrer Bevölkerung und Impfrate einzigartig.