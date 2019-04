Häufiger organisierte Wohnungseinbrüche durch Minderjährige

Rund 50 minderjährige Wohnungseinbrecher hat die eigens darauf ausgerichtete Wiener Zentralstelle für länderübergreifende "Mobile-Organised-Crime-Group"-Ermittlungen (MOCG) seit 2015 in Österreich ausgeforscht. Familienclans aus Ländern wie Serbien, Kroatien oder Italien setzen die Minderjährigen gezielt ein, wie bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion Wien bekannt wurde.

Seit 2015 würden Wohnungseinbrüche durch oft noch strafunmündige Kinder oder Jugendliche vermehrt vor allem in Wien und Graz auftreten, erklärte Andreas Lang, Leiter der Zentralstelle. Dabei werden vorwiegend schwer im Nachhinein zuordenbare Dinge wie Bargeld oder Schmuck gestohlen. Aber auch Schokolade werde manchmal entwendet, was speziell auf minderjährige Einbrecher hindeute, sagte Lang. Die meistens zu zweit, dritt oder viert agierenden Täter wählen bevorzugt innerstädtische Altbauwohnungen in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln für ihre Einbrüche aus. Die Türen brechen sie mit Schraubenziehern oder -zangen auf.