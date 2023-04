Händler setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz

Immer mehr Einzelhändler in Österreich und Deutschland setzen im täglichen Geschäft auf künstliche Intelligenz (KI). 8 Prozent der heimischen Händler verwenden KI-Lösungen, weitere 23 Prozent haben den Einsatz heuer noch geplant, geht aus einer aktuellen Umfrage des Handelsverband Österreich hervor. 2 Prozent der befragten Handelsbetriebe haben bereits eine eigene KI-Anwendung entweder selbst oder gemeinsam mit Partnern entwickelt.

Die Händler in Österreich sehen die Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz vor allem in den Bereichen Werbung/Marketing, Preisgestaltung, Supply-Chain-Optimierung, Sicherheit/Betrugserkennung/Checkout und Sortimentsplanung.

"Die künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben", kommentierte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die aktuellen Umfrageergebnisse. "Wir erwarten nicht weniger als eine technologische Revolution, die ein personalisiertes und ultraflexibles Einkaufserlebnis für alle Kund:innen ermöglicht", so Will. Trotz aller Chancen und Potenziale müsse man aber "natürlich auch die Risiken für unsere Gesellschaft im Auge behalten".