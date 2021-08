Händel-Oratorium in Salzburg als Castingshow gefeiert

Schon zu Pfingsten feierte Robert Carsens geniale Übersetzung von Händels Oratorium "Il trionfo del tempo e del disinganno" in die Gegenwart großen Erfolg im Haus für Mozart. Zu den Sommerfestspielen gab es nun mit Regula Mühlemann einen Neuzugang im vierköpfigen Solistenensemble, der sich am Mittwochabend als überaus treffend erwies.

Ein ironischer Zufall ist, wenn auch nicht beabsichtigt, dass Bellezza, die Siegerin der Castingshow, welche zu Pfingsten von Melissa Petit gesungen wurde, bereits zum Sommer ersetzt wurde. Die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann siegt jetzt showtränenreich in Cecilia Bartolis "Worlds next Topmodel". Ihr glasklarer und jugendlicher Sopran passt ausgezeichnet zu ihrer Verkörperung der jungen Siegerin, die voller Naivität ins bissige Showgeschäft geschmissen und von Cecilia Bartoli als diabolischer Agentin mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll immer weiter auf die dunkle Seite gezogen wird.

Nobler als die inszenierte Fernsehwelt ist dagegen Gianluca Capuanos Dirigat der Musiciens du Prince-Monaco, die dem fiesen Gewissenskonflikt zumindest klingende Würde verleihen. Immerhin in der Musik wird hier der festliche Ursprungsgedanke des Oratoriums feierlich und facettenreich in die Höhe gehalten. Und auch Charles Workman hat als Zeitvater Tempo etwas Priesterliches und Tragendes in seinem Tenor, während Countertenor Lawrence Zazzo mit seinen leichten und wendigen Höhen Bellezza eher auf therapeutischem Wege für sich, die Einsicht, gewinnen will.