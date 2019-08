Hälfte der Gastro-Betriebe hat auf Nichtraucher umgestellt

Insgesamt rund die Hälfte der Gastronomie-Betriebe hat bereits auf Nichtraucher umgestellt und sieht durch die Gesetzesänderung keinerlei Probleme, wie aus einer aktuellen market-Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hervorgeht. Am härtesten vom Rauchverbot in der Gastronomie ab 1. November 2019 betroffen sind Shisha-Bars, Nachtlokale und Clubs.

Auch Barbetreiber sehen sich vor einem gravierenden Problem, denn sie machen ihr Hauptgeschäft zwischen 22.00 und 6.00 Uhr. "Nun zwingt man die Gäste hinaus in die Gassen und das führt bestimmt zu einer Lärmentwicklung und Anrainerbeschwerden", meinte Pulker. Am Land wiederum würden die Leute zum Rauchen in Gesellschaft verstärkt von den Dorfwirtshäusern in die Vereinshäuser der Schützenvereine und Feuerwehren ausweichen.

Im Unterschied zu Italien, Kroatien oder England sei der Anrainerschutz in Österreich strenger. In Italien gelten die Ruhebestimmungen laut Pulker erst ab 2.00 Uhr und in Kroatien ab 4.00 Uhr. Wer in England in der Nähe eines Pubs wohne, habe keine Möglichkeit, sich behördlich über Lärm zu beschweren. "In Österreich ist das mit dem Anrainerschutz eine andere Sache", so der Gastronomie-Sprecher, der auch "eine "Einschränkung für den Tourismus" befürchtet: "Die Gäste wollen natürlich Abendunterhaltung - niemand will um zehn Uhr schlafen gehen."