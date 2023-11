Haberl/Frank holen bei Nacra-17-EM Olympia-Quotenplatz

Lukas Haberl und Tanja Frank haben bei der Nacra-17-EM vor Vilamoura (POR) den Olympia-Quotenplatz für Österreich in der Katamaran-Segel-Klasse fixiert. Das Duo hat am Sonntag gleich vier Top-Ten-Ergebnisse (2/10/3/9) abgeliefert und damit den Vorsprung auf den stärksten Konkurrenten um das Nationenticket Dänemark uneinholbar gemacht. In den ausstehenden zwei Rennen am Montag kann sich daran nichts mehr ändern.

Der Österreichische Segel-Verband freut sich nun schon über den vierten Olympia-Quotenplatz für die Spiele 2024 in Paris. Bei der WM Mitte August in Den Haag (NED) waren die Nationenplätze in den Klassen 470er, 49er und Formula Kite Men geholt worden.