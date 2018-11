„Habe Kurz Brief geschrieben“

Die gesellschaftliche Balance, die sich bisher als Erfolgsrezept des Kontinents bewährt habe, sollte fortgeschrieben werden.

Als Beispiel dafür führte sie die Entstehung des neuen Gesetzes zur Zwölf-Stunden-Arbeitszeitregelung ins Treffen. Sie habe die Art und Weise, wie die Regierung ohne Einbindung der Sozialpartner und ohne Begutachtung dieses Gesetz im Nationalrat durchgepeitscht wurde, „als sehr befremdlich empfunden“. Weil das neue Gesetz so gesehen „dialoglos“ entstanden sei, müsse das Ganze neu verhandelt werden. Ihre Partei trete sehr wohl für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten ein. Allerdings gelte es, branchenspezifische Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu finden. „Das ist in diesem Gesetz nicht verankert.“ Jetzt zeige sich, dass das Gesetz in der Praxis zu Problemen führe und missbrauchsanfällig sei. Es wäre daher besser gewesen, sich vorher mit Betroffenen an einen Tisch zu setzen und das Vorhaben offen zu diskutieren. „Ich glaube, dass wir die großen Herausforderungen der Zukunft und die Fragen des digitalen Wandels nur gemeinsam und nicht im Gegeneinander lösen können“, betonte die Parteivorsitzende. „Es ist nämlich nicht zuletzt der soziale Friede, den wir der Kooperation der Sozialpartner verdanken.“

Rendi-Wagner sieht das Klima in Sachen Dialogbereitschaft ernsthaft bedroht. „Ich habe zunehmend das Gefühl, dass wir in Österreich Gefahr laufen, in ein Klima zu verfallen, wo der Weg des Gemeinsamen und des Dialogs Stück für Stück verlassen wird.“ Eine ganze Reihe von Herausforderungen wie Bildung, Digitalisierung und die Folgen für den Arbeitsmarkt würden bedauerlicherweise kaum gesamtheitlich und ohne ideologische Barrieren im Kopf angegangen. Aus ihrer Sicht mangelt es am generellen Dialog. Als Beispiel dafür verwies sie auf das Tatsache, dass zwischen ihr und Bundeskanzler Sebastian Kurz (32, VP), der übrigens in derselben Schule wie sie die Schulbank gedrückt hat, als Chefs der größten Parteien noch immer kein Gespräch zustande gekommen sei.