Habakuks (neue) Werkstatt in Bludenz

Arminio Rothstein alias Clown Habakuk und seine Puppen: Wer erinnert sich noch an Kasperl, Tintifax, Kreisky, Helmi & Co?

Sein kompletter Nachlass ist seit gut einem Jahr im Besitz von Christian Mair. Nachdem nun fast alle Figuren von Wien nach Vorarlberg ĂĽbersiedelt sind, haben die hunderten Puppen auch eine "Werkstatt" erhalten. Quasi eine Reha-Klinik, damit sie wieder in altem Glanz erstrahlen.

Gerne laden wir hiermit zu einem Blick in die neue Habakuk-Werkstatt in Bludenz ein. Die ersten FuĂźabdrĂĽcke in Vorarlberg, denen noch viele folgen sollen.