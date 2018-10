Haarzauber in Haselstauden

Binia Schwendinger lud zur Eröffnung ihres neuen Friseur-Salons.

Dornbirn. Haselstauden ist seit Kurzem um ein Friseur-Studio reicher. Binia Schwendinger lud vergangenen Samstag zur großen Eröffnungsparty in die Mesnergut-Straße. Nach knapp zwanzig Jahren Erfahrung als Friseurin, hat sich Schwendinger nun den Traum vom eigenen Salon erfüllt. Zur feierlichen Eröffnung kamen zahlreiche Gratulanten, darunter Familie, Freunde, Nachbarn und bereits begeisterte Kunden. Einen gebührenden Dank von der Neo-Geschäftsführerin gab es zur Begrüßung vor allem an den Ehemann Bernd und die Familie: „Ihr seid immer hinter mir gestanden, habt an mich geglaubt und mir ermöglicht Geschäft und Familie unter einen Hut zu bringen.“ Unter die Feiergäste mischten sich u.a. Herta Fink-Kohler (Friseursalon Abschnitt), Katharina Mohr, Melitta und Marco Thurnher, Jasmine Isele, Caroline Eidler mit Fabio, Janek und Celine, Viktor Jacobi, Bettina, Christopher und Laura Heim sowie Carmen Weissensteiner und Kuno und Maria Schwendinger. Gratulationen zum neuen Geschäft gab es auch von Birgit Schwendinger und Werner Lässer, Frank und Sarah mit Felix und Moritz Schwendinger sowie Manfred Schwendinger, Sarah Strasser und Edi und Mina Sam.