Heimsiege für Manchester City und Liverpool

Liverpool und Manchester City marschieren in der englischen Fußball-Premier-League im Gleichschritt. Die "Citizens" setzten sich am Samstag daheim gegen Everton mit 2:0 durch, wenig später gewannen die "Reds" an der Anfield Road mit 3:1 gegen Burnley und liegen damit weiterhin zwei Punkte vor dem Titelverteidiger, der jedoch eine Partie in der Hinterhand hat.

Matchwinner für ManCity war Erling Haaland. Der Norweger scorte in der 71. und 85. Minute und jubelte damit über seine ersten Meisterschaftstore seit dem 25. November des Vorjahres. Liverpool ging dank Diogo Jota in Führung (31.), nach dem Ausgleich von Burnley durch Dara O'Shea (45.) fixierten Luis Diaz (52.) und Darwin Nunez (79.) den Erfolg der Truppe von Jürgen Klopp.