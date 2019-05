Gymnaestrada wird zum Erlebnis für Alle

Auch abseits der Wettkämpfe ist während der Gymnaestrada einiges los.

Die offizielle Eröffnung der Gymnaestrada 2019 erfolgt am Sonntag, 7. Juli durch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und die Stadtmusik Dornbirn – aber bereits am Freitag und Samstag zuvor gibt es neben dem Österreich-Haus Livemusik von „The Spooners“ und „Roadwork“. Am Dienstag gehört die Bühne auf dem Marktplatz den Gästen, die in Dornbirn nächtigen und diese werden einen Ausschnitt aus ihrem Programm zeigen. Dazu wird der Trachtenverband und die Hatler Musig ihr Können zum Besten geben und die Tanzschule Hieble lädt vor Ort zu einer Einführung in den wohl wichtigsten Österreichischen Tanz ein, wenn es heißt – alles Walzer am Dornbirner Marktplatz. Abgerundet wird das Programm mit dem beliebten Origano Festival vom 11. bis 13. Juli und so wird die Gymnaestrada 2019 nicht nur für die Sportler, sondern auch für die Gäste und Besucher zu einem ganz besonderen Erlebnis. MIMA