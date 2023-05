Gutes für Leib und Seele

Die Pfadfinder Montafon luden zum gemeinsamen Frühstück auf den Schrunser Kirchplatz

Trotz der kühlen Temperaturen waren zahlreiche interessierte und Hungrige der Einladung der Pfadfinder Montafon zum Frühstück auf den Schrunser Kirchplatz gefolgt. Die Pfadi Montafon luden auch zu einem ganz besonderen Jubiläum, feiern sie dieses Jahr doch ihr 60jähriges Bestehen. „Coronabedingt mussten wir die letzten zwei Jahre auf unser Frühstück verzichten, wahrscheinlich macht es dieses Jahr aus diesem Grund doppelt Spaß“, erklärt der Obmann der Pfadfinder Montafon, Rudi Czegka. In der eigens dafür aufgestellten Jurte gab es alles, was das Herz an kulinarischen Köstlichkeiten begehrte.

Kulinarisches Angebot

Von leckeren Croissants bis hin zu kräftigem Bauernbrot, süßen Marmeladen und Aufstrichen bis hin zu pikanten Leckereien, deftigem Käse und schmackhaften Wurstwaren war einfach alles vertreten. Doch auch gesunde Köstlichkeiten wie etwa Obst und Joghurt stand auf dem Speiseplan. Für die kleinen Besucher gab es wahlweise Tee oder Kakao, während die Erwachsenen Kaffee offeriert bekamen. „Diese Aktion ist deshalb so wichtig, dass wir uns einerseits den Leuten als Verein präsentieren und auch unsere Präsenz zeigen. Andererseits können sich so die Besucher ein Bild machen, was alles an Aktivitäten für die Kids stattfindet“, erklärt Werner Amann, einer der Gründungsmitglieder der Pfadfinder Montafon.

Verantwortung übernehmen