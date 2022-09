UNO-Chef beklagt geopolitische "Geiselhaft"

UNO-Generalsekretär António Guterres hat die Weltgemeinschaft trotz Russlands Krieg in der Ukraine zu mehr Engagement bei Jahrhundertthemen wie der Klimakrise aufgerufen. "Die internationale Gemeinschaft ist nicht bereit oder willens, die großen dramatischen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen", sagte Guterres am Dienstag zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York.

Viele Krisen wie drohende Hungersnöte und Konflikte in Mali, Libyen oder Syrien bedrohten die Zukunft der Menschheit und das Schicksal des Planeten. "Fortschritte bei all diesen Themen und mehr werden von geopolitischen Spannungen in Geiselhaft genommen. Unsere Welt ist in Gefahr - und gelähmt", so Guterres.

So seien am Horn von Afrika durch eine beispiellose Dürre das Leben und die Lebensgrundlagen von 22 Millionen Menschen bedroht. Die "kolossale globale Dysfunktion" könne nicht von einigen wenigen Ländern, sondern nur von allen Ländern zusammen gelöst werden. "Wir brauchen eine Koalition der Welt".

Guterres griff auch internationale Technologie-Konzerne in seiner Rede zum Auftakt der UNO-Generaldebatte scharf an. Social-Media-Plattformen, die auf einem Geschäftsmodell basieren, das Empörung, Wut und Negativität zu Geld macht, richten in Gemeinschaften und Gesellschaften unermesslichen Schaden an", sagte er.

Hassreden, Fehlinformationen und Beleidigungen im Internet nähmen zu, persönliche Daten würden verkauft und die Überwachung von Menschen sei außer Kontrolle geraten. Künstliche Intelligenz gefährde zudem die Demokratie - Quantencomputer könnten mit ihrer unvergleichlichen Rechenkraft digitale Sicherheitssysteme zerstören.