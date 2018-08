Guter Start von Distelberger in den zweiten EM-Zehnkampftag

Mit einem Laufsieg in 14,61 Sek. über 110 m Hürden ist Dominik Distelberger gut in den zweiten Zehnkampf-Tag der Leichtathletik-EM in Berlin gestartet. Nach sechs Disziplinen rangiert der Niederösterreicher mit 4.833 Punkten auf Position 17. In Führung liegt mit 5.285 weiterhin der Brite Tim Duckworth, der Deutsche Arthur Abele liegt nach der besten Hürdenzeit (13,94) nur mehr 18 Zähler zurück.

Distelberger hatte sich wegen anhaltender Schmerzen im Fuß nach Achillessehnenproblemen das Weitermachen nach dem ersten Tag offen gelassen, Mittwochfrüh aber positiv entschieden.