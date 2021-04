Guter König gesucht

Traurig kündet der Gendarm oben: „Unser König ist jetzt arm!“. Zwischenfrage: Darf ein Gendarm-heute traurig sein? „Wohl kaum“ sprach der Bock als man ihn melken wollte. Die Botschaft macht schnell die Runde, drauf weinen alle eine Stunde einen großen Tränensee. Dann haben sie eine Idee. Welche? Wird der König vielleicht geimpft? Schon eher das Volk.

Vergleiche: Weinen-heute wird bald mit größtanzunehmender Wahrscheinlichkeit verboten, weil hunderte Aerosole in einer Träne herumfliegen sollen. In jedem Aerosol-heute aber suchen Millionen Coronae einen Wirt, sagen die pensionierten Angstwirrologen der Hofburg. Weil aber alle Wirte geschlossen haben, wird daher zwangsläufig der Volk zum Wirt. Das ist zum Weinen und an Ostern zum Heulen, schließlich steht an Ostern Jesu Grab auch offen. Trotz Ausgangssperre ist Jesus an Ostern auferstanden. Ein Verschwörungstheoretiker? Hat Jesus sein Grab einfach selbst geöffnet? Vor oder nach 20 Uhr? Der Volk-heute ist noch im Grab. Dem Volk-heute fehlt aber so ein guter König mit 5 A, der zu etwas Schönem JA sagt.