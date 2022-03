Gute Saisonbilanz am Bödele

Am vergangenen Wochenende haben die Liftanlagen im Familienskigebiet Bödele ihren Betrieb nach einem schneereichen Winter eingestellt.

Dabei zählt das Skigebiet oberhalb von Dornbirn, auch über 110 Jahre nachdem am Bödele der erste Skilift Mitteleuropas in Betrieb genommen wurde, immer noch zu einem sehr beliebten Familienskigebiet. Zwar mussten die Skilifte auf Grund der warmen Temperaturen nun eine Woche früher als geplant den Betrieb einstellen, doch dank der guten Schneelage im Dezember war in diesem Winter ein planmäßiger Saisonstart möglich. „Es hat zur optimalen Zeit ausreichend Naturschnee gegeben und über den Winter gab es nur einen Stillstandstag, an welchem die Schneemenge nicht ausreichend war“, blickt Geschäftsführer Herbert Kaufmann auf die Wintersaison am Bödele zurück.