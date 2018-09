Gute Laune beim Rohrbacher Musighock

Der zweitägige Hock ist zugleich Auftakt in ein neues Musikjahr.

Mit spannendem und vielseitigem Repertoire sorgten die „RohrBänkler TanzlBöhmische“ und die „Xiberg-Böhmischen“ für gelungene musikalische Umrahmung am Samstagabend. „DJ Brötle“ eröffnete im Anschluss mit seinem Sound feierlich die Bar und bis tief in die Nacht wurde die Tanzfläche ausgiebig frequentiert. Am Sonntagvormittag ließen die Rohrbacher nach einem Festgottesdienst, die zweitägige Musikparty dann bei einem gemütlichen Frühschoppen, gestaltet von der „Schottar Musig“, ausklingen.