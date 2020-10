Gute Erträge bei Wein, Äpfeln und Ölkürbissen in Steiermark

Die steirischen Landwirte hatten 2020 von Anfang an mit Wetterunbill zu kämpfen: Spätfröste, trockener Spätwinter, verregneter Sommer, fehlende Herbstsonnenstunden. Bei den steirischen Paradesorten des Ernteguts, Äpfel und Ölkürbis, gab es zwar Mengenrückgänge, doch sei die Versorgung trotz steigender Nachfrage gesichert, hieß es am Montag laut steirischer Agrarkammer. Beim Wein wird heuer die mengenmäßig drittgrößte Lese eingeholt. Die Qualität soll sehr gut werden.

LWK-Direktor Werner Brugner monierte das häufigere Auftreten von Schädlingen, Pflanzenkrankheiten wie die Krenschwärze ("Die ist von einem Acker kaum mehr wegzubekommen, wenn sie mal da ist") und eingeschleppten Pflanzen. So habe die Kirschessigfliege innerhalb von zwei Wochen massive Schädigungen bei Holunder (die Früchte mit der zweitgrößte Anbaufläche in der Steiermark, Anm.) verursacht. Hollerbeeren werden vor allem die Textilfarbindustrie benötigt. Ein weiterer Neophyt, Ambrosia, sei "wuchsstark und überwuchert schnell Äcker. Das wächst ja auch an Wegränder und Brachen. Da richtet man sich oft an die Landwirte - 'Räumt's das weg' - aber die Pflanze ist hochallergen", gab Brugner zu bedenken.