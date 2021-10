Gute Bildung schafft Zukunft

Die Geburt eines Kindes stellt die Welt von jungen Familien auf den Kopf. Neben den vielen Entscheidungen, die es zu treffen gilt, werden die in weiter Ferne liegenden Kosten für die Ausbildung dabei oft vergessen.

Geld anlegen – aber richtig

Die Bereitschaft zu neuen Anlageformen steigt nachweislich von Jahr zu Jahr. Doch noch immer wird das Sparbuch oder Tagesgeld – unabhängig von der erwarteten Lebenssituation – häufig zum Sparen genutzt. Eine Alternative zu den klassischen Sparformen können Investmentfonds bieten. Diese investieren die Gelder an den Kapitalmärkten – etwa in Aktien und verzinsliche Wertpapiere – und in andere Vermögensgegenstände wie Immobilien und Rohstoffe. „Langfristig gesehen können sie entsprechende Ertragschancen bieten, die die klass­ischen Sparformen übertreffen“, betont Gerhard Hamel.

Sinnvoll investieren

Das Ansparen in Fonds überzeugt darüber hinaus durch Flexibilität und kann so genau auf die Wünsche des Sparenden angepasst werden. Wer nicht nur einmalig, sondern regelmäßig Geld zurücklegen möchte, kann dies schon mit kleinen Beträgen ab 50 Euro monatlich tun. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Sparraten zu senken und zu steigern oder bei Bedarf auszusetzen. „Dass Fondssparen noch mehr kann sehen wir, wenn wir den Blick hin zur Nachhaltigkeit richten. Gelder werden an die verschiedensten Unternehmen dieser Welt verteilt. Jede und jeder Einzelne kann dabei durch seine Geldanlage entscheiden, ob das im Sinne der Nachhaltigkeit geschieht oder nicht“, so Gerhard Hamel. In die nachhaltigen Produkt­lösungen der Volksbank Vor­arlberg schaffen es nur Unternehmen, die ökologische Standards, gesellschaftliche Verantwortung und eine gute Unternehmensführung aufweisen. Für weitere Informationen zum Fondssparen empfiehlt die Volksbank Vorarlberg ein persönliches Beratungsgespräch, in dem auch die Risiken, wie etwa das Kurs- und Ertragsrisiko oder das Bonitätsrisiko einzelner Emittenten erläutert werden.