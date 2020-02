Gut informiert in die Lehre starten

In manchen Lehrbetrieben gibt es Probleme – wie geht man damit um?

Die Umstellung von der Schule auf die Arbeitswelt ist immer groß und die neuen Herausforderungen in der Lehre sind meist sehr anspruchsvoll. Nicht immer läuft dabei alles rund. Laut aktuellem österreichischen Lehrlingsmonitor von Gewerkschaftsbund, Gewerkschaftsjugend und Arbeiterkammer sind etwa zwei Drittel der Lehrlinge sehr zufrieden in der Lehre, bei etwa einem Drittel kommt es jedoch zu Problemen. Um die Lehrlinge in solchen Fällen zu unterstützen, dafür sind die Experten der Lehrlings- und Jugendabteilung der AK Vorarlberg zur Stelle.