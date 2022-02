Gut gefühlt und Silber gewonnen

In "Vorarlberg LIVE" sprach Anita Wachter über ihre Olympia-Erfolge.

Video: Wachter über ihre Goldmedaille

Bevor Wachter in Erinnerungen schwelgte, gab es Gratulationen für die Medaillengewinner Johannes Strolz, Alessandro Hämmerle und Katharina Liensberger: "Dass unsere Vorarlberger so viel erreicht haben, war für uns als Zuschauer schön zu sehen. Da kommen die eigenen Erinnerungen hoch, an die Zeit, wie es damals war." In Calgary 1988 gehörte die Montafonerin nicht zu den Favoritinnen. "Ich war jung und aufgeregt, habe vor dem Kombibewerb die Skischuhe im Hotel vergessen. Die mussten mir nachgebracht werden. Die Konkurrenz ging damals über zwei Tage, der Druck war groß. Aber es ist mir gelungen, Gold zu gewinnen." Vier Jahre später in Albertville habe sie sich vor dem Bewerb schon gut gefühlt: "Ich wusste, ich kann eine Kombi-Medaille gewinnen. Das hat sich dann bestätigt." Privat habe sich nach den Medaillengewinnen nichts verändert. "Aber sportlich rückt man in den Mittelpunkt, der Druck wird größer, auch selbst erwartet man mehr von sich. Der Medienrummel wird größer, die Termine sind für eine junge Athletin eine Belastung, da kommt man an seine Grenzen. Aber wenn man erfolgreich ist, steckt man das weg."