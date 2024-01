Gut-Behrami im Kronplatz-RTL vorerst eine Klasse für sich

Skirennläuferin Lara Gut-Behrami präsentiert sich weiter in starker Form. Die Schweizerin, vor zwei Tagen Super-G-Siegerin in Cortina, holte im ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs am Kronplatz 0,59 Sekunden Vorsprung heraus. Auf den zweiten Zwischenrang fuhr am Dienstagvormittag die Neuseeländerin Alice Robinson, Dritte ist die Schwedin Sara Hector (+0,68). Keine Österreicherin schaffte es unter die besten 20.

Als ÖSV-Beste kam Ricarda Haaser mit +2,15 Rückstand ins Ziel, die Tirolerin liegt auf dem 23. Platz. Julia Scheib kämpfte sich mit +2,24 das steile, nach einer Seite weghängende Gelände herunter. Bei Elisa Mörzinger waren es +2,29, bei Elisabeth Kappaurer +2,30. Katharina Liensberger (+2,48) verblüffte mit der Zwischenbestzeit im zweiten Sektor, in den anderen Teilstücken fehlte ihr laut eigener Aussage die letzte Überzeugung. Auch Stephanie Brunner (+2,53) ist im zweiten Durchgang mit dabei.

Franziska Gritsch, Katharina Truppe und Katharina Huber verpassten die Qualifikation für den Entscheidungslauf. Die Weltcup-Führende Mikaela Shiffrin aus den USA stand ebenso wie die Slowakin Petra Vlhova verletzungsbedingt nicht am Start. Der zweite Durchgang ist für 13.30 Uhr (live ORF 1) angesetzt.